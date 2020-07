Dopo Mondragone c’è un altro comune in Campania vittima di un nuovo focolaio di Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, Santa Lucia di Serino, in Irpinia, è finito sotto i riflettori delle autorità sanitarie per un improvviso boom di contagi, probabilmente importati dall’estero. Nella provincia di Avellino sono stati accertati nove contagi nelle ultime 48 ore. Ben sei sono concentrati nel piccolo centro di Santa Lucia di Serino, 1400 abitanti, e ora a rischio zona rossa.