Nicola Legrottaglie non è più l’allenatore del Pescara. A comunicare la notizia è lo stesso club abruzzese attraverso un comunicato ufficiale. Ecco il comunicato: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Nicola Legrottaglie. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. La squadra è stata affidata temporaneamente al mister Bruno Nobili che dirigerà la sessione di allenamento odierna”. Al suo posto il Pescara sembra intenzionato ad ingaggiare Andrea Sottil. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Sottil sta firmando la risoluzione del contratto che lo legava al Catania e domani dirigerà il primo allenamento alla guida del Pescara, dove firmerà un accordo fino al termine della stagione.