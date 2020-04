Paura a Ostia per due anziani che sono stati derubati in casa da due truffatori cileni. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, i due con una scusa si erano fatti aprire la porta da un’anziana dicendo di distribuire delle mascherine. I due uomini hanno aggredito l’anziana sottraendole 500 euro, fortunatamente il vicino di casa vedendo tanto trambusto ha chiamato il 112 che è riuscito a fermare i due malviventi. In strada la gente si era accalcata e ha provato a linciare i due cileni. (Clicca qui per il video)