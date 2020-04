L’Osservatorio Nazionale della Salute ha fatto una previsione sui possibili contagi zero nelle regione di Lombardia e Marche, che dovrebbero essere le ultime ad arrivare a zero contagi. Secondo il report calcolato dall’osservario, le due regioni dovrebbero non avere casi di Coronavirus non prima di fine giugno. Le prime regioni a non avere contagi invece saranno Basilicata e Umbria.