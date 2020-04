Orrore a Genova. Una donna, ha trovato la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni morta da giorni, in stato di decomposizione e ha deciso di tagliarne a pezzi il cadavere e di metterlo in alcuni sacchetti di plastica neri, quelli che si usano solitamente per la spazzatura. Lo riporta “Telenord.it”, secondo cui la tragedia si sarebbe consumata in un appartamento al secondo piano del civico 5 di via Bertuccioni, a Marassi, a due passi dallo stadio Ferraris. QUI IL VIDEO