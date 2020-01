Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, informato del possibile caso di Coronavirus nel capoluogo siciliano, si è subito mobilitato per ricevere aggiornamenti sulla situazione. Lo stesso, attraverso una nota, ha cercato di calmare gli animi. Ecco qui di seguito la nota del sindaco:

“Mi è stato riferito che la macchina sanitaria si è attivata con grande professionalità seguendo i protocolli previsti per la tutela della cittadinanza e degli operatori. A breve saranno le autorità sanitarie a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla situazione ma certamente al momento non vi sono motivi per allarmismi ingiustificati.”