Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, sull’ex Palermo Simone Lo Faso, attualmente in forza al Lecce, non vi è solo l’interesse del Cesena ma anche un club di Serie B si è mosso per il classe 1998. Sul giocatore si registra infatti l’interesse della Juve Stabia. Situazione da monitorare, Lo Faso verso l’addio al Lecce.