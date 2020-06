“Il sindaco Leoluca Orlando ha avuto stamani un colloquio telefonico con Leonardo Guarnotta, presidente della Consulta d’indirizzo della SSD Palermo Calcio, organo nel quale è stato insediato proprio su indicazione del Comune. «Nell’augurare al Presidente Guarnotta buon lavoro – ha dichiarato Orlando – ho concordato con lui di organizzare nei prossimi giorni un incontro fra la Consulta e l’Amministrazione comunale, anche per confermare l’impegno dell’Amministrazione affinché la società e la squadra possano usufruire dello Stadio Barbera, che è la naturale ed ovvia sede in cui il calcio nella sua massima espressione a Palermo deve giocarsi»”. Questo è quanto si legge in una nota pubblicata dal Comune di Palermo.