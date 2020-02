Attraverso il proprio profilo “Twitter”, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha esultato per la bella vittoria conquistata oggi pomeriggio dalla squadra siciliana contro il Biancavilla. Ecco il suo messaggio: “Favorita. Stadio “Renzo Barbera”. Palermo-Biancavilla 2-0. Ancora una vittoria delle Aquile rosanero di Palermo!”. In basso il tweet in questione.