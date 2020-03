“Basta! Restate a casa, non frequentate i luoghi affollati. Non è soltanto una preghiera, è un ordine che serve ad evitare il collasso del sistema sanitario, serve a non vanificare l’impegno di tante persone che lavorano giorno e notte a proprio rischio. Non vanificate lo sforzo che tutto il Paese sta facendo, restate a casa, no è soltanto una preghiera, è un ordine delle autorità, obbedite! #iorestoacasa”. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, rilasciate in un video sulla propria pagina Facebook. Di seguito il video: