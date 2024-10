ONMS: restrizioni per due gare dell’11^ giornata di serie B

Neanche il tempo di archiviare la 10^ giornata di Serie B che bisogna già pensare all’11^. Tuttavia, per alcune tifoserie, il sostegno in trasferta sarà limitato a causa delle disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che prevede restrizioni per le gare considerate a rischio.

Ecco le misure stabilite per la prossima giornata, che includono limitazioni sugli accessi per i tifosi di Brescia-Spezia e Pisa-Catanzaro, incontri che richiedono particolari accorgimenti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

– Per l’incontro di calcio di Serie B “Brescia-Spezia” in programma il 29 ottobre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di La Spezia esclusivamente per il settore ospiti loro dedicato e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dello “Spezia Calcio”.

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

– Per l’incontro di calcio di Serie B “Pisa-Catanzaro” in programma il 30 ottobre 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro esclusivamente per il settore ospiti a loro dedicato e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del “U.S. Catanzaro”.

incedibilità dei titoli di accesso

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.