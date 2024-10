Modena: Bisoli a rischio? Decisiva la gara contro la Cremonese

La stagione del Modena FC si sta rivelando più difficile del previsto, con la squadra in quartultima posizione e appena dieci punti conquistati, frutto di sole due vittorie. La situazione in classifica è allarmante e i numerosi infortuni a giocatori chiave come Mendes, Caso, Gerli, Defrel e, da ultimo, al capitano Pergreffi, rappresentano un fardello pesante per i gialli.

Nonostante le difficoltà oggettive, gli infortuni non bastano a giustificare l’avvio deludente della squadra di mister Bisoli, chiamato a gestire una crisi di risultati che rischia di compromettere seriamente la stagione. Come spesso accade nel calcio, quando le cose non vanno, il primo a finire nel mirino è l’allenatore, e le pressioni su Bisoli stanno crescendo. La società sta monitorando attentamente la situazione, e negli ultimi giorni si vocifera di un sondaggio con Giovanni Stroppa, ex tecnico della Cremonese e del Monza.

Scontro Decisivo con la Cremonese

Come si legge su “Parlandodisport.it” martedì sera il Modena affronterà proprio la Cremonese al Braglia, e l’esito della partita potrebbe essere determinante per il futuro di Bisoli sulla panchina gialloblù. Una sconfitta pesante potrebbe convincere la dirigenza a prendere una decisione drastica, optando per un cambio in panchina. Ironia del destino, il nome più quotato per sostituirlo è proprio quello di Stroppa, allenatore che ha guidato il Monza alla promozione in Serie A e ha portato la Cremonese a un passo dal medesimo traguardo la scorsa stagione.

La Sfida di Bisoli e il Futuro del Modena

Bisoli è determinato a risollevare le sorti della squadra, lavorando intensamente per ridare slancio ai suoi uomini, ma il margine di errore si fa sempre più stretto. La partita contro la Cremonese potrebbe rappresentare un vero e proprio crocevia: una vittoria potrebbe ridare fiducia alla squadra e stabilità alla panchina, mentre una nuova sconfitta rischia di cambiare gli equilibri, portando una nuova guida tecnica al timone del Modena FC.

Con il destino del Modena in bilico, il prossimo incontro sarà seguito con grande attenzione dai tifosi, consapevoli che la strada per la salvezza è ancora lunga e che un cambio di rotta è necessario per dare alla stagione una nuova direzione.