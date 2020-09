Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Olbia ha reso noto l’ingaggio di Federico Marigosu dal Cagliari. Ecco il comunicato:

“La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio, per la stagione 2020/2021, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Federico Marigosu. Nato a Cagliari il 21 aprile 2001, Marigosu è cresciuto calcisticamente nella squadra rossoblù, con cui ha esordito in Serie A lo scorso 26 luglio in occasione della sfida Cagliari-Udinese e con cui ha raccolto complessivamente 2 presenze in campionato. Attualmente nel giro della Nazionale Under 20 e con 6 presenze collezionate tra selezione azzurra Under 19 e Under 16, negli ultimi due campionati Primavera Marigosu ha disputato 41 incontri realizzando complessivamente 4 reti e 12 assist. A Federico la Società rivolge un grande in bocca al lupo per l’inizio della sua nuova avventura con la maglia dell’Olbia”.