Ok, torno in Serie A ma dobbiamo vincere la Champions: Momo Salah accetta | Pre accordo dal 1º febbraio

Il fuoriclasse egiziano è pronto a tornare in Serie A con un solo obiettivo in testa: alzare di nuovo al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

La telenovela riguardante Momo Salah non sembra avere fine. Il fuoriclasse egiziano ha il contratto in scadenza con il Liverpool al termine della stagione attuale, e nonostante stia trascinando a suon di gol, assist e grandi prestazione la squadra in cima alla classifica sia della Premier League che della Champions League, i discorso per il suo rinnovo sembrano essersi arenati.

Le voci da questo punto di vista sono contrastanti. Il giocatore ha denunciato spesso ai microfoni di non aver ricevuto alcuna offerta. Fonti vicine al club invece indicano che Salah chiede uno stipendio troppo elevato e un contratto molto lungo. Sta di fatto che ad oggi le due parti sembrano alquanto lontane, e un prolungamento è sempre più complicato.

Di conseguenza le voci sul futuro del giocatore iniziano a farsi sempre più calde. E una delle ultime da questo punto di vista vede il suo clamoroso ritorno in Serie A, in un club pronto ad accoglierlo a parametro zero e ad accontentarlo in tutto e per tutto. Vediamo di quale si tratta.

Ritorno da sogno di Salah nel nostro campionato

Una delle ultime squadre accostate all’ex Roma e Fiorentina è l’Inter, desiderosa di rafforzare sempre di più il proprio organico. A vantaggio dei nerazzurri c’è ovviamente la presenza di Beppe Marotta, mago in queste situazioni. Tuttavia è chiaro che le difficoltà per arrivare a Salah sono parecchie.

Oltre alla concorrenza agguerrita, proveniente soprattutto dalle parti di Parigi, a sfavore della Beneamata c’è di sicuro la questione ingaggio, troppo alto per qualsiasi squadra del nostro campionato. Ma in favore del club meneghino c’è una carta davvero importante, che potrebbe concretizzare per davvero lo scenario di vedere l’egiziano sotto la Madonnina.

La carta per arrivare a Salah

Sebbene le difficoltà per arrivare al giocatore siano parecchie, in caso di cessione di Marcus Thuram, seguito ormai da mezza Europa, l’Inter avrebbe la disponibilità economica per sferrare il colpo decisivo e prendere Salah.

L’operazione rimane certamente delicata, ma con il concatenarsi dell’addio del francese non sarebbe poi impossibile. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi da questo punto di vista.