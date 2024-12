Forse è meglio che vada in prestito: Ibrahimovic lo manda via a gennaio | Ciao ciao Milan

Addio in casa rossonera: il dirigente svedese lo lascia partire con la formula del prestito nella sessione invernale di mercato.

Nulla di nuovo, solita altalena. Il Milan non ingrana, i risultati continuano ad essere discontinui, e ancora una volta il tecnico Paulo Fonseca è tornato sulla graticola. Identità di gioco non proprio precisa e soprattutto una difesa che fa acqua da tutte le parti, hanno fatto quasi spazientire i tifosi e anche i piani alti della società.

Allo stesso modo però il club sette volte vincitore della Champions League ha individuato anche nei calciatori le colpe di questa disfatta. Alcuni di questi infatti non stanno rendendo come previsto, e per questa ragione rischiano addirittura di finire fuori dal progetto e di essere ceduti.

Da questo punto di vista il destino di un nome in particolare pare essere già segnato. A quanto salta fuori dagli ultimi rumors provenienti da Milanello infatti il Milan, tramite Zlatan Ibrahimovic, ha deciso di mandar via a gennaio un calciatore con la formula del prestito. Una bocciatura totale dunque per lui, arrivato con grandi aspettative e che adesso si ritrova ai margini.

Milan, ecco chi si appresta a fare le valigie

In questa prima parte di stagione, nonostante i tanti impegni affrontati dalla compagine milanese, Filippo Terracciano non è riuscito a trovare lo spazio sperato. La presenza ingombrante di Theo Hernandez ovviamente gli chiude le porte della titolarità, ma anche quando il francese non era disponibile a volte Fonseca gli ha preferito altre soluzioni.

E’ per questo dunque che a gennaio il ragazzo potrebbe partire, magari con la formula del prestito secco, in modo che a fine anno possa essere rivalutato dalla società e dal mister, indipendentemente dal fatto che sulla panchina ci sia il portoghese o qualcun altro.

Dove potrebbe trasferirsi il calciatore rossonero?

Gli estimatori dell’ex calciatore dell’Hellas Verona non mancano di certo, e soprattutto vista la possibilità di poterlo prendere senza spendere soldi, diversi club sono pronti a farsi avanti nella finestra di trasferimenti che aprirà i battenti tra qualche settimana.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal noto quotidiano Tuttosport però ad aver già preso informazioni su di lui ci sarebbe l’Empoli, pronto a regalare un altro innesto di livello a mister D’Aversa per proseguire la corsa ad una tranquilla salvezza.