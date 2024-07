Ok, accetto: visite mediche, firma e presentazione ufficiale | Preso il “Tucu” Pereyra: capolavoro a parametro zero

L’Udinese saluta Pereyra, che ha accettato finalmente l’offerta. Il capitano bianconero saluta la Serie A a parametro zero

Triste protagonista della retrocessione del River Plate nel 2011, Pereyra ha fatto della Serie A la sua casa dal 2011 al 2024, esclusi i 4 anni di Premier League. Arrivato come un giovane talento di grande prospettive dai missionarios, proprio a Udine prima di passare alla Juve di Conte, il Tucu è diventato un veterano del nostro campionato. Bandiera dei friulani e capitano, in Friuli ha vissuto una seconda gioventù proprio nella squadra che in Europa lo aveva lanciato nel calcio che conta.

Dopo il suo ritorno nel 2020 è stato spesso l’unico predicatore in un deserto tecnico, con i Pozzo che quest’anno hanno toccato uno dei punti più bassi della loro gestione. Per Pereyra è arrivato il momento dunque di lasciare l’Italia, e l’Udinese.

Il giocatore pare avesse già deciso da tempo di non rinnovare il proprio contratto con i friulani, e l’arrivo di Runjaic pare non sia bastato a trattenerlo a Udine. Dopo avere conquistato la salvezza piuttosto insperata dello scorso anno con Fabio Cannavaro in panchina per le ultime disperate gare di Serie A, Pereyra ha deciso di lasciare i bianconeri, da capitano, con la salvezza conquistata, per provare altre sfide all’estero.

Pereyra, offerta dall’estero accettata

Pereyra dunque dopo quasi 10 anni di Serie A, senza contare l’esperienza al Watford della Famiglia Pozzo tra il 2016 e il 2020, lascia l’Italia per quella che potrebbe essere la sua ultima avventura nel calcio professionistico. All’età di 33 anni non rinnoverà con l’Udinese, ma andrà all’estero per provare nuovi stimoli.

L’offerta secondo quanto trapelato in queste ore è stata accettata dall’agente del giocatore, Numero Dies ha fatto sapere che la firma potrebbe arrivare entro questa settimana. Ecco quale offerta alla fine ha accettato il Tucumano.

Pereyra: firma con l’AEK a un passo

Visibilità europea, possibilità di giocare le coppe, e due anni di contratto. Pereyra si appresta a firmare un biennale fino al 2026 con l’AEK Atene. Il giocatore secondo il portale Numero Dies avrebbe accettato l’offerta dei greci e presto diventerà un nuovo giocatore della squadra della capitale.

L’Udinese saluterà il suo capitano dunque, vero trascinatore degli ultimi difficili anni per i bianconeri, che con la maglia dei friulani vanta 201 presente in Serie A e 25 reti.