L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla zona bianca in arrivo dal Palermo.

L’ufficialità arriverà soltanto oggi. Eppure è già certo che la Sicilia abbandonerà il giallo, sinonimo di pericolo Covid in crescita, per tornare come tutte le altre regioni in fascia bianca. Sarà la cabina di regia nazionale oggi a dare l’indicazione che il ministro Roberto Speranza ratificherà.

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza, lo ha rivelato ieri durante una conferenza stampa convocata per illustrare un nuovo sistema di monitoraggio dei dati di contagio. Prima di incontrare i giornalisti, ha detto l’assessore, una telefonata col ministro lo ha rassicurato sul ritorno in fascia bianca.

Un fatto che da un lato dà atto del calo dei contagi e dell’aumento delle vaccinazioni ma che dall’altro – lo ha ribadito Razza – non deve significare un liberi tutti In realtà il ritorno in fascia bianca ha per lo più un effetto psicologico, visto che tecnicamente dovrebbe cadere solo l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e il limite di commensali al tavolo nei ristoranti.