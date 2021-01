L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Moses Odjer, centrocampista del Palermo:

«Non è una frase fatta, la C è veramente un campionato difficile e imprevedibile. Non esistono squadre cuscinetto: basti pensare alla Cavese che ha disputato una buona partita nonostante la classifica che ha. Mi sono adattato nell’unico modo che conosco: con il lavoro duro di tutti i giorni, senza mai guardare il nome della squadra o del calciatore avversario, ma rispettando tutti e lottando su ogni pallone».





«Mi piace essere sempre nel vivo nell’azione, sono queste le mie caratteristiche di centrocampista ma posso adattarmi a qualsiasi situazione. Il nostro mister è molto preparato e cura molto la tattica, nel nostro centrocampo ci sono calciatori duttili che possono adattarsi sempre alle indicazioni dell’allenatore, io sono fra questi e mi metto a sua disposizione».

«Il gol non è mai stata la mia priorità, l’unica cosa che mi interessa è la vittoria della squadra. In allenamento provo spesso il tiro e in partita, quando c’è lo spazio e la possibilità non mi tiro indietro. Certo, è normale che un gol, il primo con questa maglia, mi farebbe piacere. Lo aspetto, ma senza ansia. Lo immagino così: una bella botta sotto l’incrocio, per la felicità nostra e dei nostri tifosi».