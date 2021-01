L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” chiarisce l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei vigili urbani.

L’ultimo Dpcm prevede l’uso della mascherina anche all’aperto. Nel caso specifico, il vigile ha un fischietto in bocca, che non potrebbe altrimenti utilizzare per indirizzare il traffico o richiamare un automobilista indisciplinato.





Nel caso in cui ci fosse l’esigenza di avvicinarsi alle persone la mascherina andrebbe indossata.