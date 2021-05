Il ds del Renate Antonio Obbedio ha parlato, tra le altre, di mister Aimo Diana.

Ecco le sue parole riportate da “Tuttomercatoweb.com”:





«Siamo già a un punto incredibile del nostro cammino, e onestamente mi dà molto fastidio che sia spesso passato in secondo piano quello che abbiamo fatto. In primis il lavoro della società, poi anche quello del mister, che ogni anno ha alzato l’asticella raggiungendo traguardi sempre più importanti con una rosa costruita con budget molto inferiori ad altre e valorizzando tanti giovani. Non c’è molta considerazione di quanto facciamo, e non parlo di me, questo non mi interessa. Ma leggere tanti altri tecnici accostati a club di B e non vedere tra questi Diana mi innervosisce molto […] è solo una semplice questione legata al lavoro che Diana ha fatto, e che è certificato dai numeri raggiunti. A noi non piace mai vantarci, le cose vanno dimostrate con i fatti e non con le parole, ma esser di basso profilo non fa molto gioco».