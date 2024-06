Nuovo Mondiale per Club 2025, inizio fissato al 15 giugno: Coppa d’Africa ancora in inverno

La prossima edizione della Coppa d’Africa è costretta a slittare al 2026. Ai microfoni de “L’Equipe“, il segretario generale della Confederazione africana (CAF), Veron Mosengo-Omba, ha annunciato questo mercoledì il rinvio della prossima edizione del torneo, inizialmente programmata per l’estate del 2025 in Marocco. Le cause del rinvio sono da attribuire al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Tra i 32 club che parteciperanno a questa nuova formula della competizione saranno presenti anche quattro squadre africane: Al-Ahly, Wydad Casablanca, Espérance Tunis e Mamelodi Sundowns.

«Potremmo giocare la Coppa d’Africa dopo il Mondiale per Club, ma sarebbe nell’interesse dei giocatori, che hanno giocato tutta la stagione da affrontare, andare in America per tornare a partecipare immediatamente al torneo?», ha dichiarato Mosengo-Omba. Questa nuova programmazione non giova al Marocco: oltre alle temperature improponibili, il Marocco potrebbe risentirne in termini di crescita per il proprio movimento calcistico.