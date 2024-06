Scandalo Scommesse, pugno duro della FA contro Paquetá: si va verso la radiazione

Per Lucas Paquetá non sembra esserci altro futuro se non la radiazione dal calcio. Come si legge su “FanPage.it” la FA, che sta concludendo le indagini sui flussi anomali attorno a quattro partite di Premier avrebbe già deciso la sentenza finale: in caso di confermata colpevolezza scatterebbe la squalifica a vita per il 26enne calciatore brasiliano.

La situazione di Lucas Paquetá è estremamente grave. Secondo le indagini condotte dalla FA, con il sostegno della FIFA, Paquetá è accusato di aver influenzato il risultato e altri aspetti di partite specifiche attraverso le scommesse. Queste accuse si riferiscono a quattro partite della Premier League nella stagione 2022-2023 e sembrano coinvolgere scommesse su dettagli specifici come le sue ammonizioni, che poi si sono verificate.

Le accuse sono supportate da movimenti di denaro ritenuti anomali, e i rapporti suggeriscono che queste attività sospette sono state inizialmente segnalate da Betway, uno degli sponsor principali del West Ham, il club di Paquetá. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di complessità al caso, poiché coinvolge un diretto sponsor del club.

Se le accuse fossero confermate, la FA è pronta a imporre a Paquetá la squalifica a vita dal calcio professionistico. Tale decisione rappresenterebbe una delle punizioni più severe mai inflitte nel calcio per violazioni legate alle scommesse.

In termini di difesa, Paquetá ha negato fermamente tutte le accuse, ma gli investigatori sembrano avere prove sostanziali che suggeriscono il contrario. La conclusione del caso è attesa con grande interesse, data la gravità delle accuse e l’importante impatto che potrebbero avere sulla reputazione di tutti i soggetti coinvolti.