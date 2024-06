Slovenia-Armenia 2-1: subito un gol per Ilicic al suo ritorno in Nazionale (VIDEO)

Alle 18 della giornata di oggi, martedì 4 giugno, si è disputata l’amichevole tra Slovenia e Armenia. I padroni di casa hanno vinto per 2 a 1. Dopo l’1 a 1 della prima frazione di gioco, grazie alle reti di Mlakar e Haroyan, c’ha pensato Josip Ilicic a decidere la gara. Entrato al 59’, l’ex giocatore del Palermo ha impiegato solamente 4’ per mettere la firma con un sinistro potente, diretto sotto la traversa, dopo un dribbling ubriacante sul difensore. Convocato nuovamente in Nazionale dopo circa tre anni, Josip Ilicic festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno nelle file slovene.

