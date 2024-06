Palermo, il saluto di Traoré ai tifosi: “Dispiaciuto per non aver centrato l’obiettivo, grazie di cuore” (FOTO)

Chaka Traoré torna al Milan. Il Palermo non ha riscattato il giovane attaccante del Milan, che era arrivato in Sicilia con la formula del prestito con opzione, che dunque tornerà nel club proprietari del cartellino.

Traoré ha voluto ringraziare i tifosi rosanero tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Di seguito il post e le parole:

“Sono dispiaciuto di non essere riuscito a centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione e di non aver fatto esplodere di gioia uno stadio meraviglioso come il Barbera.

A voi palermitani devo dire grazie di cuore. Grazie per come mi avete accolto e supportato. Vi porterò sempre nel cuore 🙏🏾🩷🖤”.