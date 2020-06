Secondo quanto riporta “Calcioweb”, l’Europa League è a rischio. Infatti, il nuovo focolaio in Germania, non fa di certo ben sperare. Nelle ultime ore a Guetersloh i contagiati sono stati 1029. Questa mattina il ministro-presidente del Land, Armin Laschet, ha incontrato il comitato d’emergenza di Guetersloh ed è stato comunicato che un nuovo lockdown non è completamente da escludere. La Final Eight di Europa League è prevista nel mese di agosto proprio in Germania a pochi chilometri da Guetersloh.