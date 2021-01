Il governo prepara il primo Dpcm del 2021.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, sono in arrivo nuove limitazioni e una stretta in particolare sulla movida, vietando l’asporto dai bar a partire dalle 18 ed estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come avvenuto dalle feste di Natale ad oggi.





C’è anche la possibilità di istituire una zona bianca in cui poter riaprire tutto senza limitazioni e la possibilità di riaprire i musei, ma soltanto nelle Regioni gialle.