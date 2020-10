Come si legge su “Gds.it”, a poche ore dal nuovo Dpcm, molti siciliani si chiedono cosa resterà dell’ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci. È lo stesso presidente della Regione Siciliana a spiegare che rimarranno tutti i provvedimenti più restrittivi come ad esempio quello legato alla mobilità:

“L’ordinanza da me adottata, che permane nella sua efficacia per tutte le misure più restrittive, sottolinea Musumeci in una nota – ha scelto come linea di intervento la riduzione della mobilità, tenuto conto della circostanza che il contagio viene anzitutto arginato con la riduzione degli spostamenti e della circolazione dei cittadini”.





Rimane, pertanto, il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo.