Il coprifuoco nazionale, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, sarà dalle ore 22.

Si tratta di una soluzione imposta dal premier Giuseppe Conte, avanzata nel corso della riunione con i capi delegazione del governo, e che sarà illustrata alle Regioni.





Il Partito Democratico avrebbe preferito un limite più rigido, ipotizzando prima il coprifuoco alle 18, poi alle 20, infine accettando un’eventuale mediazione alle 21. Conte si è mostrato inflessibile, convinto della necessità di non stringere troppo l’orario serale entro il quale è necessario restare nelle proprie abitazioni, fatte ovviamente salve le ragioni di lavoro, necessità e salute. Nella bozza, inoltre, si indicano fra le altre misure nazionali la didattica a distanza al 100 per cento per le superiori, la chiusura di musei e sale bingo.