Il presidente del Consiglio, secondo quanto riporta “Corriere.it”, ha convocato per le 19 a palazzo Chigi un vertice con i ministri e i vertici del comitato tecnico scientifico per affrontare l’emergenza legata alle varianti del virus e le nuove misure da inserire nel provvedimento che dovrà entrare in vigore il 6 marzo.

Senza escludere di poter decidere alcune misure prima di quella data.