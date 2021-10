Da qualche minuto alcuni social network sembrano essere nuovamente offline.

Come accaduto lo scorso lunedì infatti, anche questa sera le applicazioni di Mark Zuckerberg stanno avendo qualche problema.

In particolare, le segnalazioni stanno denunciando a livello internazionale malfunzionamenti di Instagram. All’estero, inoltre, anche Facebook e WhatsApp risultano down mentre, in Italia, non sono ancora stati rilevati problemi nell’utilizzo delle due piattaforme.

Il problema al momento, almeno in Italia sembrerebbe rientrato.