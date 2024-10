Nuovi valori in serie B: in vetta i big del Sassuolo. Down Samp e Palermo Crolla la quotazione di Le Douaron

La stagione calcistica è in pieno svolgimento e, come di consueto, il mercato dei giocatori riflette i cambiamenti di forma e di rendimento. Ogni anno, i valori di mercato dei giocatori vengono aggiornati per rispecchiare il loro attuale status e il potenziale futuro. Grazie a Transfermarkt.it, una delle fonti più affidabili per le valutazioni di mercato, possiamo analizzare gli aggiornamenti autunnali della Serie B per la stagione 2024/25. Questo aggiornamento ci permette di osservare come giovani talenti si stiano affermando in uno dei campionati più competitivi d’Italia, e quali squadre stiano guadagnando o perdendo valore.

Il momento degli aggiornamenti autunnali è arrivato, come già anticipato con la pubblicazione dei valori freschi di cambio stagionale nei principali campionati europei. Aspettando con trepidazione venerdì, quando verranno svelati tutti i cambiamenti per la Serie A, possiamo fare un aperitivo con l’update della Serie B, campionato che sta mettendo in luce tanti giovani intraprendenti che ambiscono ad un posto nella prima divisione al più presto. Ecco i nuovi valori della Serie B, con i vincitori dell’update.

Tra i talenti in grande spolvero ci sono senz’altro i fratelli Esposito, con Salvatore e Francesco Pio a rappresentare lo Spezia. Il maggiore dei due raggiunge i 4 milioni di euro di valore, come Cristian Shpendi (+1,2 e +1 milione di euro rispettivamente), altro nome noto. Il più giovane dei fratelli Esposito, Francesco Pio, sale addirittura a 5 milioni di euro (+2 milioni di euro), pareggiando il valore di mercato dell’altro fratello, Sebastiano. Poco sotto, si fa notare anche il difensore Simone Canestrelli (3,5 milioni di euro, +1,7 milioni di euro), che fa da guida a Giovanni Bonfanti (2 milioni di euro, +1 milione di euro), compagno di squadra ma non parente di Nicholas Bonfanti (2,5 milioni di euro, +1,6 milioni di euro). Tuttavia, l’aumento maggiore è stato registrato da Rachid Kouda, che arriva a 3,5 milioni di euro (+2,7 milioni di euro), grazie all’investimento del Parma in ottica futura. Al giovane centrocampista è stato permesso di continuare a crescere con lo Spezia, una delle poche squadre a vedere un miglioramento del valore della propria rosa.

Nonostante il podio dei giocatori più preziosi resti immutato, con Armand Laurienté e Domenico Berardi in testa a 10 milioni di euro di valutazione ciascuno, il Sassuolo perde diversi milioni a causa delle svalutazioni di Daniel Boloca e Josh Doig (6 e 5 milioni di euro, con un -1 ciascuno). Il Palermo, sempre in bilico tra favorita alla promozione e possibile delusione, ha visto un calo di valore percependo la pressione di un Pisa in grande forma. Tra i rosanero, Jérémy Le Douaron ha subito un ribasso (5 milioni di euro, -1 milione di euro), mentre il calo più evidente è stato quello di Sydney van Hooijdonk (2,5 milioni di euro, -1,5 milioni di euro). Nonostante la sua fama e il passato nell’Eredivisie, Van Hooijdonk non è riuscito a trovare spazio al di fuori di una neopromossa in Serie B, un risultato inferiore alle aspettative per un attaccante del suo calibro.