Palermo verso il Modena: il report dell’allenamento odierno

Manca sempre meno alla sfida tra Modena e Palermo. Le due formazioni si affronteranno nel match in programma al Braglia sabato 19 ottobre alle ore 15.00. Con i rosanero che sono chiamati a riscattare l’amara sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la Salernitana al Barbera. Di seguito il report dell’allenamento odierno:

“Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato un lavoro sul possesso palla, un’esercitazione 11 vs 11 sulla transizione difensiva e partite 6 vs 6 con cambi di direzione. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.