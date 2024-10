Italia-Israele, svastica allo stadio: daspo di cinque anni a un tifoso

Come riporta il Messaggero Veneto, il questore di Udine ha riferito come, durante i controlli svolti prima e durante la partita tra Italia e Israele (giocata ad Udine e vinta agevolmente dagli Azzurri), sia spuntato un drappo con una svastica da parte di un tifoso. La persona è stata conseguentemente denunciata e riceverà un Daspo di cinque anni.

Di seguito le parole del questore: «Sono soddisfatto – ha sottolineato il questore – perché il sistema, estremamente complicato, che era stato messo in piedi ha retto bene e ha risposto perfettamente, in tutte le sue componenti. E, quindi, devo dire che è andata bene, al di là di ogni più rosea aspettativa, grazie anche alla civiltà delle persone, all’impegno messo in campo da tutti coloro che erano allo stadio, a come si è svolto il corteo. Un grazie dunque a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno dato il loro contributo affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Tutte le attività sono avvenute sotto la regia della Prefettura e tali direttive, dal punto di vista tecnico, sono poi state declinate dalla questura attraverso precise disposizioni. La cosa importante – conclude il questore – è stata la perfetta sintonia di tutte le forze in campo, non solo le forze dell’ordine, ma anche gli steward che hanno lavorato benissimo e le maestranze che hanno allestito tutto il necessario affinché il dispositivo potesse funzionare».