Dopo le dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Se negli allenamenti emergerà un nuovo giocatore positivo, ad andare in quarantena sarà tutta la squadra”, la Figc sta quindi studiando tutte le misure necessarie per permettere la ripresa e la conclusione del campionato.

Il nodo principale riguarda il problema che si verrebbe a creare in caso di contagi a pochi giorni da una partita, un problema che abbiamo sollevato già nella serata di ieri. Sulla vicenda la Federcalcio starebbe pensando a una soluzione piuttosto ovvia: rinviare a fine calendario le gare in questione. Anche qui, però, ci sarebbe il problema di andare con ogni probabilità ben oltre il 2 agosto, l’attuale deadline per la chiusura del campionato. Insomma, c’è ancora tanto da sistemare per trovare la quadra e consentire ai giocatori di tornare in campo.