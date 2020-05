Nuova circolare della Regione Sicilia, che ha comunicato che i panifici, i parchi acquatici e i tabacchi potranno restare aperti la domenica. Di seguito il testo della circolare riportata dal “Giornale di Sicilia”:

“Il punto principale della circolare riguarda le attività che possono aprire la domenica e nei festivi. Riaprono i panifici e viene data la possibilità di svolgimento dei “Mercati del contadino”. Via libera anche ai tabacchi. La circolare recita testualmente: “L’art.10, co.1 dell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, nella parte in cui esclude dall’obbligo di chiusura al pubblico “le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai”, va interpretato nel senso che nel suddetto novero di esclusioni vanno altresì ricompresi, anche alla luce dell’art.3 della medesima ordinanza, le pasticcerie, i panifici e i mercati del contadino che, pertanto, potranno scegliere se osservare o meno l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi, e ciò tenuto conto della omogeneità contenutistica delle attività svolte con quelle espressamente autorizzate dall’ordinanza, e i tabacchi, per le particolari finalità svolte da detti esercizi nelle giornate domenicali e festive”.

Non solo: viene data la possibilità ai sindaci di disporre l’apertura domenicale di qualsiasi tipologia di attività commerciale ad eccezione di outlet e centri commerciali, ma solo in siti turistici o luoghi di culto.

Sì alle apertura di domenica anche per scuole di danza, parchi avventura e parchi acquatici. Inoltre viene ampliata la possibilità di svolgimento di attività teatrali/culturali all’aperto, in quanto il limite di 200 partecipanti riguarda solo gli spettatori e non comprende il personale impegnato.