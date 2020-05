«Quest’oggi abbiamo appreso delle indiscrezioni autorevoli, non ancora ufficiali, che ci vedono retrocessi in Eccellenza, nonostante dovessimo disputare gli spareggi. Non appoggio le dichiarazioni del presidente, e tanto meno le proposte, le quali non mettono in risalto i valori sportivi e le considerazione indecorose. In società ci sono lacrime, non capisco quale autorità possa decidere il nostro destino, andando contro la legge. Se ciò dovesse essere confermato nel prossimo consiglio federale, ci presenteremo nelle sedi competenti». Queste le parole del presidente del Nardò, Salvatore Donadei, rilasciate in una videoconferenza in merito alla decisione della LND di retrocedere il suo club.