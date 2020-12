L’esperto di Serie B e Serie C, il giornalista di “Sky Sport”, Antonio Nucera è intervenuto ai microfoni di “Passione Bari – Radio Selene”, per parlare dei galletti:

«Con l’Avellino senza Sabbione, De Risio e Montalto potrebbe esserci qualche problema, specialmente per le sostituzioni. Il nervosismo di domenica credo sia influenzato dalla necessità di dover vincere sempre sapendo che la Ternana è abbastanza avanti, col passare dei minuti la tensione cresce inevitabilmente e può diventare difficile mantenere i nervi saldi. Con la Vibonese però si è pareggiato solo per degli episodi, perché la partita poteva girare. Il Bari deve fare 6 punti tra Avellino e Palermo, in attesa che si riallinei il calendario con la Ternana e poi attendere il mercato»