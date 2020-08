Come si legge su “La Repubblica” la spiaggia della riserva di Vendicari dal primo agosto è a pagamento e la protesta dei residenti non si è fatta attendere, poiché ritengo sia stato violato un loro diritto. “Le famiglie che vivono per 3 mesi nelle loro villette al mare – hanno raccontato i portavoce dei residenti, Maria Elena Scirè e Pippo Incatasciato, che è il sindaco di Rosolini – non possono sostenere per tutta l’estate il costo del pagamento di un ticket. Inoltre, viene utilizzata una strada privata per l’accesso alla riserva”.