Come si legge su “Quotidianodigela.it” i carabinieri hanno fermato, nella zona delle spiagge a Sanremo Alessio Stamilla, ex calciatore anche del Gela, con addosso 100 grammi di cocaina. I militari hanno arrestato il 37enne e trasferito in carcere. Stamilla, che da tempo ha avviato un’attività imprenditoriale nella zona, ha una lunga militanza nel calcio professionistico. Adesso, dovrà rispondere alle accuse che gli vengono mosse.