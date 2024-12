“Non volevo finisse così, me ne vado”: non corre nemmeno ad Abu Dhabi | Charles Leclerc resta sbigottito

Dichiarazioni incredibili del pilota, che conferma al GP di Abu Dhabi e annuncia l’addio alla scuderia: anche Leclerc è senza parole.

Ci siamo, l’ultimo appuntamento della stagione di Formula 1 è ormai alle porte. In questo fine settimana infatti la gara di Abu Dhabi chiuderà il campionato. Questa però non sarà una semplice passerella, almeno per quanto riguarda un paio di scuderie. Sebbene il titolo piloti è stato assegnato da diverse settimane al solito Verstappen, alla sua quarta affermazione di fila, c’è ancora in ballo quello costruttori.

La McLaren è in vantaggio di 21 punti sulla Ferrari. Un gap importante, che però la rossa proverà in ogni modo a recuperare in quest’ultima occasione, provandosi così a laureare campione del mondo dopo diversi anni. Se l’attesa e gli occhi dei tifosi sembravano essere dunque tutti sulle monoposto di Leclerc, Sainz, Norris e Piastri, un annuncio delle ultime ore ha cambiato completamente ogni prospettiva.

Infatti il pilota ha deciso di annunciare apertamente l’addio alla sua scuderia attuale, affermando poi di non prendere parte nemmeno al Gran Premio di domenica. Una decisione che ha sbalordito tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, oltre che proprio il pilota monegasco.

Un annuncio che lascia tutti senza parole

Dopo tante voci, di recente è arrivata anche l’ufficialità: Esteban Ocon il prossimo anno non correrà con l’Alpine. Ed è stato lo stesso che dopo le varie conferme giunte nei giorni scorsi, ha voluto salutare tutti con un lungo messaggio sui propri social, dove ha annunciato anche la sua assenza ad Abu Dhabi.

“Alle centinaia di uomini e donne che lavorano duramente a Enstone e a Viry, mi scuso per il fatto che non potrò venire a trovarvi di persona e salutarvi come si deve. Come sapete, il piano è sempre stato quello di correre un’ultima volta questo fine settimana – Ha proseguito Ocon – e di salutarvi personalmente la prossima settimana. Non vedevo l’ora di fare entrambe le cose. Non è così che volevo che finisse. Detto questo, il mondo della F1 è piccolo e sono sicuro che rivedrò presto molti di voi”.

Ecco chi lo sostituirà

A prendere il suo posto sia ad Abu Dhabi che nella prossima stagione sarà Jack Doohan, pilota di riserva proprio dell’Alpine.

Per quanto riguarda il futuro di Ocon invece non si hanno ancora novità. La cosa sicura è che il mondo della F1, incluso Leclerc, che lo conosce da quando i due erano bambini, spera di rivederlo presto in pista.