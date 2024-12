Capodanno a Palermo: Biagio Antonacci protagonista del concertone al Politeama

Palermo si prepara a celebrare l’arrivo del 2025 con un evento indimenticabile: sarà Biagio Antonacci l’artista di punta del tradizionale concertone di Capodanno in Piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, durante la conferenza stampa organizzata dal Comune di Palermo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e del vicesindaco e assessore alla Cultura Pietro Cannella.

Un grande ritorno dopo 25 anni

Lo spettacolo, intitolato “Tutti a Palermo”, segnerà il ritorno del celebre cantautore milanese in concerto nella città siciliana dopo ben 25 anni di assenza. Sarà una serata speciale, dedicata ai grandi successi della carriera di Antonacci, che hanno segnato la storia della musica pop italiana. I fan potranno quindi rivivere emozioni uniche attraverso brani che hanno accompagnato intere generazioni.

Un evento per tutta la città

Come sottolineato dal sindaco Lagalla, il concertone di Capodanno rappresenta un momento importante per Palermo: “Non è solo un evento musicale, ma una celebrazione collettiva che unisce la comunità e i visitatori nel cuore della città. Siamo felici di accogliere un artista del calibro di Biagio Antonacci, che con la sua musica regalerà emozioni indimenticabili per dare il benvenuto al nuovo anno”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Puntoeacapo e Gomad Concerti, due realtà di punta nella gestione di grandi spettacoli dal vivo. Il palco, allestito nella suggestiva cornice di Piazza Ruggero Settimo, farà da scenario a una notte magica, che promette di richiamare un pubblico numeroso da tutta la Sicilia e non solo.

Il programma della serata

Oltre all’esibizione di Biagio Antonacci, che sarà il momento clou dell’evento, sono previsti altri interventi musicali e attività di intrattenimento per animare la serata fin dalle prime ore della sera. I dettagli del programma completo saranno comunicati nei prossimi giorni, ma si preannuncia un evento ricco di sorprese, pensato per coinvolgere persone di ogni età.

Palermo, città della musica

Con questo evento, Palermo si conferma ancora una volta una città viva e vibrante, capace di offrire appuntamenti culturali di grande richiamo. “Il concertone di Capodanno è una tradizione importante per la nostra città, e quest’anno siamo orgogliosi di ospitare un artista che rappresenta un pilastro della musica italiana”, ha dichiarato Pietro Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura.

L’appuntamento è quindi fissato per il 31 dicembre, quando Piazza Ruggero Settimo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. Un modo unico per salutare il 2024 e accogliere il 2025 al ritmo della musica e delle emozioni che solo Biagio Antonacci sa regalare.