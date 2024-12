Ragazzi, io mi ritiro: interrompe la sua carriera in Formula 1 | Corre ad Abu Dhabi e si ferma per sempre

Brutte notizie per il mondo della Formula 1: il pilota ha deciso di ritirarsi dopo il GP di Abu Dhabi, chiudendo per sempre la carriera.

Nella giornata di domenica si correrà ad Abu Dhabi l’ultima gara di questa intensa stagione. Sarà un Gran Premio molto entusiasmante, e che non fungerà solamente da passerella per i piloti, ma sarà utile anche per decretare il vincitore del Mondiale costruttori. Con quello piloti che è da tempo nelle mani di Max Verstappen, il titolo per le scuderie verrà assegnato solamente dopo domenica.

La Ferrari ha un distacco di 21 punti dalla McLaren, e come ben sappiamo in questo ultimo GP può essere ribaltato completamente, consentendo così diversi anni dopo alla Rossa di laurearsi campione del mondo. Tuttavia questa non sarà un’impresa semplice, anche se le combinazioni sono parecchie. La cosa più ovvia però per consentire alla scuderia di Maranello di sperare è quella di mettere a segno una doppietta.

In attesa di sapere come andrà a finire questa sfida, una novità clamorosa ha colpito i piloti e tutti gli appassionati. Dopo la corsa di Abu Dhabi infatti un grande protagonista annuncerà il proprio ritiro, interrompendo così per sempre la propria carriera in Formula 1.

Abu Dhabi è il suo ultimo Gran Premio

Da tempo ormai si sta parlando di un possibile addio di Sergio Perez alla Red Bull. Nonostante il contratto che lega il messicano alla scuderia austriaca infatti le voci da questo punto di vista continuano a circolare a dismisura.

A conferma di ciò poi ci sono anche i vari rumors che indicano che il colosso dei motori e non solo sia alla ricerca di un nuovo pilota che possa fare da secondo a Max Verstappen. Ed è anche per questa ragione dunque che, nelle scorse ore, si è intensificata parecchio un’ipotesi clamorosa, che vedrebbe il ritiro di Checo in caso di separazione dalla Red Bull.

Ultima corsa per il pilota

Se le cose andassero realmente così dunque per Perez quello di Abu Dhabi sarebbe l’ultimo Gran Premio della sua carriera. C’è da dire dunque che al momento questa è solamente un’idea.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più da questo punto di vista, e soprattutto capiremo sicuramente quale sarà il compagno di scuderia di Verstappen nella prossima stagione di F1.