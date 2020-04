L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute e membro del consiglio esecutivo dell’Oms: «Invito tutti a non correre. Non si possono far ripartire a cuor leggero le attività in aree geografiche dove è ancora molto presente. Penso a certe zone della Lombardia dove non ci sono elementi obiettivi per riaprire a maggio. Ci vogliono protocolli ben strutturati sulle distanze tra le persone, l’igienizzazione e utilizzo dei dispositivi di protezione. Non tutti hanno capito che quello che ci aspetta fino a quando non avremo trovato il vaccino è una continua lotta contro questo agente patogeno. Ci saranno tanti piccoli focolai e anche il rischio che scoppi un’altra epidemia dopo l’estate».