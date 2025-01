“Non riusciamo nemmeno a pagare i debiti”: un tunnel senza fine | Lippi e Cannavaro lo hanno scoperto dai giornali

Tragedia finanziaria per il club, che non riesce a pagare i propri debiti. Una notizia tristissima anche per i due colossi della nazionale.

Sono tanti i club che ogni giorno devono lottare per rimanere a galla. I costi elevati che comporta il mondo del calcio infatti rischia di far inghiottire le società dai debiti, e di portarle al fallimento definitivo. E molto spesso, una loro gestione errata, può costare carissima.

Per coloro che non riescono a risolvere tali situazioni dunque la fine sembra vicina. Lo sa bene questo storico club, che di recente ha annunciato pubblicamente di non riuscire a sanare il proprio enorme passivo, e che ha praticamente confermato la bancarotta, tanto da scusarsi con i propri tifosi.

Una notizia terribile dunque per tutta la piazza, e che ha turbato anche due grandi personalità del mondo del pallone italiano, ovvero i campioni del mondo del 2006 Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. Vediamo però qual è il club in questione.

Fallimento annunciato da parte del club

Durante l’espansione del calcio cinese, bloccata ad un certo punto sul nascere dal governo, una delle più importanti squadre dell’Asia era senza dubbio il Guangzhou Evergrande. Tale club infatti è riuscito a vincere praticamente di tutto nello scorso decennio. Tra i principali titoli ricordiamo ben otto campionati cinesi e due Champions League asiatiche.

Nelle scorse ore però sul conto di questa squadra è arrivata una notizia tremenda. A causa dei troppi debiti (si parla di cifre sui 300 miliardi di dollari) infatti la Federazione non ha accettato la sua iscrizione al campionato di Serie B. A conferma di ciò è arrivato anche il comunicato dello stesso club, che ha voluto scusarsi con i propri tifosi. Di seguito lo stesso riportato da Sportmediaset: “A causa dei pesanti oneri finanziari derivanti dalle stagioni precedenti, il club non è riuscito a saldare tutti i debiti entro la scadenza. Esprimiamo le nostre sincere scuse a tutti i sostenitori della comunità e apprezziamo molto la comprensione e il perdono di tutti i tifosi”.

Le lacrime di Lippi e Cannavaro

Sia Marcello Lippi che Fabio Cannavaro hanno allenato in passato il Guanzghou, ottenendo ottimi risultati.

E compresa la notizia anche loro avranno versato qualche lacrima, in memoria delle vittorie ottenute e, probabilmente, dei tanti soldi guadagnati da quell’esperienza.