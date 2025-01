E ora il sì: ACCORDO TOTALE CON ZINEDINE ZIDANE | A lui la panchina

Il tecnico transalpino ha trovato l’accordo per tornare in panchina. E’ tutto già deciso: comincia una nuova esperienza per Zizou.

Come può uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio stare fermo ai box da quasi 4 anni ormai nonostante sia ancora giovane? A questa domanda purtroppo ancora oggi non abbiamo trovato una risposta. Zinedine Zidane, 52 anni, dopo aver vinto tutto sulla panchina del Real Madrid, non ha più allenato.

E’ ormai dal 2021, quando ha concluso la sua seconda avventura da tecnico dei Blancos, che il pallone d’oro è fermo ai box. Le voci sul suo conto ci sono sempre state, e spesso e volentieri ritornano a galla per un club piuttosto che per un altro. Ma sempre i rumors in questione si sono conclusi con un nulla di fatto.

Questa volta però è diverso. Infatti l’ex fuoriclasse della Juventus ha ricevuto una proposta, e ha già trovato il totale accordo per il suo approdo in panchina, dicendo subito di sì. Una notizia che arriva dunque in maniera inaspettata, ma che almeno ci consentirà di vedere all’opera uno dei mister più vincenti di sempre. Ma vediamo dove questo andrà ad allenare.

La notizia ha scioccato tutti

Nei giorni scorsi in maniera inaspettata sono arrivate delle clamorose novità sul futuro della nazionale francese. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha infatti annunciato che dopo il Mondiale del 2026 lascerà i Galletti. Un fulmine a ciel sereno dunque per la selezione transalpina, che dal lontano 2012 è allenata dall’ex centrocampista juventino, il quale però appunto si prepara a dare l’addio.

Ovviamente come spesso accade in questi casi, dopo tale annuncio sono iniziate a sorgere le prime indiscrezioni riguardanti il suo sostituto alla guida dei due volte campioni del mondo. E appunto il nome di Zinedine Zidane sembra ad oggi uno di quelli maggiormente candidati.

Zidane scalda i motori

Già in passato Zizou era stato accostato alla panchina della sua nazionale, ma appunto si è trattato di semplici rumors. Questa volta però la situazione è ben diversa visto l’addio di Deschamps.

Staremo a vedere dunque se per davvero l’ex fuoriclasse approderà alla guida della Francia tra circa un anno e mezzo. Di sicuro però i pretendenti per questa ghiotta posizione non mancano.