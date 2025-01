3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA: scandalo in Serie A | “Violata la clausola compromissoria”

Scandalo in Serie A, in arrivo 3 punti di penalizzazione per il club: sta per cambiare completamente la classifica

Se non si tratta di un vero e proprio terremoto che potrebbe verificarsi nel campionato di Serie A allora poco ci manca. Fatto sta che nelle ultime ore non si sta parlando d’altro se non di una possibilità che riguarda uno dei club più importanti italiani.

Lo stesso che rischia seriamente di essere penalizzato. In questo caso la classifica andrebbe a cambiare non di poco e, di conseguenza, andrebbe a rovinare i piani del suo allenatore e dell’intero gruppo squadra.

Una penalizzazione importante visto che si parla di almeno 3 punti, in meno, in classifica. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’avvocato del club. Lo stesso che ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Crc‘.

Lo stesso legale che, però, ha voluto mantenere tutta la calma possibile ed invitare i tifosi a non prendere in considerazione tutte le voci che stanno piovendo, in maniera negativa, sulla loro squadra del cuore.

Scandalo in Serie A, il club rischia grosso: l’avvocato fa chiarezza

Napoli nella bufera. O forse no. Il club di Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino delle critiche per quanto riguarda una vicenda che si è verificata proprio nelle ultime settimane. Ovvero quella in merito all’elezione di Ezio Simonelli come nuovo presidente della Lega Serie A (ha preso il posto di Lorenzo Casini).

Il motivo? A quanto pare il Napoli avrebbe violato la clausola compromissoria per un presunto ricorso avanzato contro l’elezione del vincitore delle elezioni. Tanto è vero che si era parlato, appunto, anche di una possibile penalizzazione per il club campano. In merito a ciò ha voluto esprimere il proprio parere l’avvocato della società azzurra, Mattia Grassani.

Serie A, terremoto nel club: l’avvocato fa chiarezza e respinge le accuse

Mattia Grassani, a prescindere dal suo mestiere, prende le difese del Napoli e del produttore cinematografico. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista: “Il club azzurro ed il suo presidente hanno agito con assoluta trasparenza, correttezza e rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo“.

Poi ci ha tenuto a precisare: “Altre diverse interpretazioni non meritano alcun tipo di commento“. In questo modo il legale ha voluto chiudere, per sempre, e respingere le polemiche che vedono come protagonisti i partenopei sulla questione di un paventato procedimento. Proprio come quello relativo ad una possibile penalizzazione per la società.