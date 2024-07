Adrien Rabiot ci ha ripensato, la firma non è ancora arrivata ma c’è una nuova offerta: cambia veramente tutto

Il destino di Adrien Rabiot non è ancora segnato. Il giocatore infatti aveva chiesto alla sua ormai ex squadra la Juventus di attendere la fine degli europei in Germania per intavolare la trattativa di rinnovo ma alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto.

I bianconeri hanno deciso ufficialmente di salutare il francese e lo hanno voluto salutare anche con un comunicato ufficiale. Ma la lista delle pretendenti per il centrocampista, squadre di altissimo livello in tutta Europa, è ancora molto lunga

Sul giocatore ci sono infatti club esteri ma soprattutto, e questo sarebbe lo scenario più clamoroso, dalla serie A. Come racconta calciomercato.com infatti i club esteri si starebbero defilando è una squadra italiana sarebbe pronta a inserirsi sfruttando anche l’immobilismo generale.

Rabiot, l’offerta più concreta arriva dalla Serie A

Rimane tutto aperto per l’ingaggio a parametro zero di Rabiot. il centrocampista infatti ha flirtato in queste ultime settimane di luglio con grandissimi club europei come l’Arsenal, il Liverpool e il Manchester United. ma anche in Real Madrid sarebbe stato interessato al francese per colmare un buco lasciato dall’addio di Toni Kroos.

Tutte queste squadre però in questo momento non si sarebbero fatte avanti con concretezza, ed ecco perché a inserirsi potrebbe essere una volta per tutte il Milan. I rossoneri infatti stanno per salutare la pista Fofana, ma il rapporto di centrocampo del neo allenatore Fonseca, necessita di altri acquisti. Il Milan in questo momento sembrerebbe avanti a tutti: ecco quanto offrono i rossoneri.

Rabiot, il Milan è la pista più concreta

Trattare con Rabiot non è mai facile considerando i suoi agenti e il suo entourage. Il francese ha altissime pretese economiche, degne dei più ricchi club internazionali. Alla Juventus non sono bastati infatti 7 milioni di euro per rinnovare il contratto del giocatore, ma probabilmente il divorzio è stato dovuto anche a questioni tecniche e di stimoli.

Non potendo competere con Real Madrid e squadre come il Manchester United dal punto di vista economico, il Milan in questo momento offrirebbe al giocatore circa 6 milioni di euro netti a stagione. se le big non dovessero fare un passo verso il giocatore, quella rossonera rimarrebbe l’offerta più alta e più concreta al momento a disposizione del francese.