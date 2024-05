Non gioca da 7 mesi; ma io lo convoco lo stesso | Spalletti lo chiama per Euro 2024: scelta fischiatisisma

Il ct azzurro ha preso una decisione da non credere, convocando un calciatore che da tempo è fermo ai box e facendo infuriare i tifosi.

Gli Europei si avvicinano inesorabilmente, e a poco a poco le nazionali hanno cominciato a stilare la lista dei preconvocati da cui si ricaverà l’elenco effettivo di coloro che prenderanno parte alla manifestazione. Tante squadre di livello hanno già comunicato questi nomi, ma manca ancora l’Italia.

Il ct Luciano Spalletti sta sciogliendo gli ultimi dubbi, ma nelle ultime ore ufficializzerà i calciatori chiamati a difendere i colori azzurri. Per il nostro paese saranno 30 i preconvocati, da cui usciranno fuori i 26 che prenderanno parte alla spedizione tedesca. Quattro esclusioni dunque. Ma tra i tifosi e gli addetti ai lavori c’è grande curiosità su quelle che potrebbero essere le scelte del mister, e mancando sempre meno sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni in questo senso.

Una in particolare però sta facendo discutere parecchio. A quanto pare infatti il commissario tecnico avrebbe deciso di dare una grande chance ad un calciatore che è fermo ai box da ben sette mesi. Una scelta che non sarebbe piaciuta a nessuno, e che nelle ultime ore sta ricevendo quasi una netta contestazione.

La chiamata del ct che fa discutere

Stando a delle recenti indiscrezioni riportate da Sky Sport, Spalletti avrebbe intenzione di inserire nell’elenco dei preconvocati di Euro 2024 anche Nicolò Fagioli. Il centrocampista è tornato in campo nella partita di domenica a Bologna dopo un lungo periodo di assenza dovuta alla squalifica per il calcioscommesse.

Ciò nonostante però il commissario tecnico pare deciso a dargli una grande occasione per riprendersi subito tutto. Una decisione però che di sicuro non farà piacere ai tifosi. Fagioli già quando ha fatto il suo ingresso in campo al Dall’Ara è stato fischiato dal pubblico di casa, e di conseguenza non è ancora visto di buon occhio per difendere i colori azzurri.

Le altre sorprese nelle scelte di Spalletti

Oltre a quella di Fagioli, non sembrano poi dover mancare ulteriori sorprese nella lista dei preconvocati del tecnico, e le principali arriveranno ancora a centrocampo.

Sia Giovanni Fabbian che Michael Folorunsho sembrano quasi certi di un posto tra i primi trenta, e si giocheranno una maglia per andare agli Europei proprio con il contestato centrocampista della Juve. Vedremo se queste indiscrezioni si riveleranno reali.