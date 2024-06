Non ci sono discussioni: tu non te ne vai | Conte lo chiama e lo blocca a Napoli: il progetto riparte da lui

Antonio Conte inizia con le richieste dopo la firma con il Napoli. Il nuovo allenatore lo vuole trattenere a tutti i costi.

Sorrisi, primi scatti, grande entusiasmo. Napoli ha accolto Antonio Conte come meglio non poteva, tra l’entusiasmo della gente che è tornata a sorridere dopo un anno di buio. L’ex Tottenham ha limato tutti i dettagli e ha firmato lo scorso mercoledì 5 giugno un contratto di 3 anni molto ricco, e adesso non vede l’ora di riportare gli azzurri in alto dopo il disastroso 10mo posto di quest’anno.

Ma dopo le foto di rito Conte vuole mettersi subito al lavoro e non perdere tempo, visto che di lavoro da fare ce ne sarà tanto. Innanzitutto si dovrà ripartire dal mercato, visto che sono tanti i punti interrogati per il prossimo anno.

Il nuovo allenatore avrebbe infatti già fatto ricevere a De Laurentiis una lista con gli obiettivi di mercato, ma soprattutto con coloro i quali secondo Conte non dovrebbero lasciare Napoli.

Conte: idee chiare

Ripartire dalle certezze di questa squadra, poche, ma ancora presenti. E’ questo l’obiettivo di Antonio Conte, che su chi tenere al Napoli per il prossimo anno ha già le idee chiare. Il nuovo allenatore infatti avrebbe fatto sapere di volere blindare una serie di calciatori, a detta sua pronti per il rilancio della squadra nonostante qualche mal di pancia inevitabile sul finale di stagione.

Si tratta nello specifico di Di Lorenzo, che sarebbe a un passo dall’addio dopo le tensioni degli ultimi giorni, di Meret e Rrahmani, Olivera, Lobotka e Anguissa, insieme a Politano. Ma soprattutto Conte pare abbia chiesto garanzie per Kvaratskhelia. Inoltre l’allenatore avrebbe già in mente con chi sostituire il partente Osimhen.

Conte-Lukaku: Napoli in pole

E in queste ore è tornato di moda nuovamente il binomio Conte-Lukaku. Il belga è stato accostato al Napoli fortemente per ricoprire il ruolo di vice Osimhen, con Antonio Conte che avrebbe già dato l’ok alla società per tentare l’assalto al suo ex pupillo ai tempi dell’Inter. con Conte del resto Lukaku ha dato il meglio di se in carriera, e questa estate non si è ancora mosso nessun altro club.

Il Chelsea ha dettato le basi: nessun prestito. La trattativa dovrà dunque portare Lukaku a titolo definitivo a Napoli, con gli azzurri che in questo momento visto l’arrivo di Conte sono in corsia preferenziale.