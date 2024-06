Dagli Stallions… alla Serie A: si è meritato questa (ultima) occasione | Firma a parametro zero

Dalla squadra Stallions di calcio a 7 fino alla Serie A. Occasione per il grande palcoscenico meritatissima: arriva a parametro zero.

Dal calcio su Youtube a quello professionistico. Nulla è impossibile nel calcio moderno, in quello che sempre più si avvicina all’intrattenimento puro più che a uno sport. La Kings League che ha spopolato negli ultimi mesi ha dato vita ad avvincenti campionati, partite e tornei, ma ha messo in vetrina anche calciatori importanti e tanta qualità.

I format coloriti e innovativi insieme ai canali di trasmissione esclusivamente online hanno attirato il grande pubblico, ma anche qualche atleta di livello, che si è concesso per passione e divertimento alle telecamere del web. Da questo nuovo sport, un calcio rivisitato, è riuscito ad emergere più di qualche calciatore, che addirittura avrebbe attirato l’attenzione del calcio italiano professionistico.

La squadra Stallions, rappresentativa italiana, ha grandi leader da Totti a Nainggolan, ma un compagno di squadra potrebbe essere pronto per il salto in Serie A. Un contratto a parametro zero che avrebbe fatto gola nel nostro campionato, dopo essersi messo in mostra alla grande nella Kings League.

Approdo in Serie A

Dalla Spal alla Turchia, fino all’ultima avventura all’Ascoli. Emiliano Viviano si è concesso non solo a diversi campionati negli ultimi anni, ma anche a diversi “sport”. Sì, perché il calcio a 7 della Kings League ha ridato vita e gioia al portiere ex Palermo, che con gli Stallions ha fatto vedere di essere in grande forma. Quasi sempre decisivo, nelle gare amichevoli, ma anche all’Ascoli dove ha firmato nel 2023 un contratto per un anno. Contratto che terminerà il 30 giugno, e che non verrà rinnovato anche a causa della retrocessione.

La suggestione in questo momento su un suo possibile nuovo contratto per il prossimo anno potrebbe riguardare la sua squadra del cuore, ossia la Fiorentina, con la quale aveva mosso i primi passi nelle giovanili nei primi anni 2000.

Ultimo contratto per Viviano

A 38 anni compiuti, Viviano che aveva firmato un contratto di un anno con l’Ascoli, rimarrà senza squadra in estate. Ma l’ex Arsenal e Sampdoria avrebbe voglia ancora di regalarsi un ultimo importante ingaggio, per chiudere con i professionisti e magari per tornare in Serie A.

Uno scenario clamoroso ma non impossibile potrebbe essere quello di un ritorno a casa, a Firenze, dove lo aspetterebbe un ruolo di secondo portiere magari impiegabile nelle rotazioni per giocare la Conference League. Viviano deciderà nei prossimi mesi quale sarà il suo futuro, e se sarà ancora volenteroso di regalarsi un’avventura nel calcio professionistico alla fine della sua lunga e prestigiosa carriera.